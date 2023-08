Aucun souvenir assez solide, comme si la mémoire se limitait à une boîte de stockage pour données fragiles. Non ? Dans ce recueil, Alain Damasio explore diverses facettes de la société, des technologies, et de la nature humaine à travers des histoires variées, souvent teintées de science-fiction et d’anticipation.

Les amateurs et connaisseurs savent que les thèmes recoupent déjà ceux des « Furtifs » ou encore de « La Horde du contrevent », avec un style plus ciselé. Etonnante écriture de Damasio, qui s’adapte aussi bien à la concision qu’à l’ampleur.

Au fil des récits, on parle assez logiquement de mémoire, de l’identité, aussi bien (ou mal) que d’amour, de résistance face à la technologie intrusive (autant qu’exclusive), ou, dans une perspective chère aux livres de Philip K. Dick, de la nature même de la réalité.

Logiquement, on y retrouve sa vision critique de la société contemporaine et des dérives possibles de la technologie.

Chaque nouvelle nous plonge dans un univers unique et riche, reflétant les préoccupations de l’auteur concernant l’avenir de l’humanité et le rôle de la technologie dans nos vies.

Un véritable bijou, qui renferme des lectures époustouflantes.