Le garage de Gégé. Les dessous de Saint-Saturnin

Bienvenue à Saint-Saturnin ! Saint-Saturnin la belle, la mystérieuse, l’audacieuse ! Bourgade provinciale aux mille dangers, où le calme qui règne dans les rues dissimule les ruses et machinations qui couvent dans les foyers. Village de France où tout brille par son authenticité, des expressions aux calembours surannés jusqu’aux sonorités gutturales des vitupérations criminelles.

Avec le Garage de Gégé, Bruno Heitz poursuit les chroniques de cette charmante commune rurale dont on commence à percevoir, tome après tome, que la coiffeuse Annie constitue un centre de gravité, ou plutôt un satellite qui tourne autour des embrouilles et qui a le don, l’air de rien, de se mettre dans de sacrés coups fourrés.

Ce volume, moins structuré narrativement, demeure tout aussi réussit et donne l’impression que la vie seule conduit les trajectoires de chacun et fait avancer le récit. Cette dimension donne un véritable souffle à l’histoire que l’on lit avec toujours autant de plaisir, à l'image d'un film de Jacques Tati ou d'une bande dessinée de Pascal Rabaté.

Comme à son habitude, le dessin de Bruno Heitz est enlevé et plein de vie. Chaque case est dessinée avec justesse et traduit la bonne humeur de l’histoire qui permet également de dédramatiser la brutalité de certains retournements. Bruno Heitz fait partie de ces rares dessinateurs qui ont traversé les années et les milieux éditoriaux avec toujours autant de réussite artistique.

Aussi à l’aise dans l’édition jeunesse (où il a majoritairement travaillé) que dans la bande dessinée, sa bibliographie impressionne par son étonnante capacité à se renouveler tout en préservant des pierres de touche qui témoignent de ses centres d’intérêt. La campagne en fait évidemment partie (nous nous souvenons de l’excellente série Un privé en cambrousse) et les titres consacrés au petit village de Saint-Saturnin ne pourront que ravir les amateurs de polars bien ficelés.

Le garage de Gégé est une lecture vivifiante portée par une écriture originale et légère, incarnée par un dessin aérien et plein de vie : un album qui fait du bien !