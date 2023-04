« Un monde conduit dans un autre, n’est-ce pas ? Chacun plus profond que le précédent, suivant un processus qui gouverne la terre entière. »

Quand N. tombe au beau milieu d’un champ, il est loin de se douter des conséquences de ses actes. Il n’aurait jamais dû quitter sa voiture pour voir ce paysage. Puis les choses commencent à dégringoler, dans un cercle infernal.

Les chiffres pairs sont bons, les chiffres impairs sont mauvais. Chaque chose doit être alignée, correctement, en diagonale ou en ligne droite. Le nombre de pas faits doit être divisible par deux : encore mieux si la somme des chiffres l’est également. Chaque chose doit être à sa place, parfaitement bien rangée.

De la psychose ? De la paranoïa ? De simples TOC ? Ou est-ce que N. aurait malencontreusement ouvert un portail d’un autre univers ?

On suit N. à travers les notes de son psychiatre : son récit donne des frissons et on tombe presque avec lui dans sa démence. Ce n’est pas parce que c’est dans sa tête que ce n’est pas vrai.

Une grande écriture de Stephen King (trad. William Olivier Desmond), qui ne nous déçoit pas, une fois de plus.