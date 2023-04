Armelle et Mirko. Tome 1. L'Étincelle

Cette bande dessinée premières lectures est somptueuse visuellement (ces couleurs, cette lumière !!...) et fera aussi fondre les cœurs les plus endurcis. C’est absolument adorable, source de nombreux bienfaits ainsi que captivante, avec plusieurs niveaux de compréhension.

À lire avec votre enfant peut être un bien joli moment tout en pouvant ouvrir des discussions (le thème principal de ce premier volume est la peur), nourrir des réflexions pour bien grandir et se construire… mais en temps qu’adulte le charme saura agir le temps d’une douce régression, tant l’imagerie est belle.

C’est un tome 1 certes, mais néanmoins une histoire complète !

L’info en plus : officiellement en rupture éditeur actuellement, elle sera réimprimée ces jours-ci et est toujours disponible à BDFugue Café Annecy puisque Loïc Clément et Anne Montel seront au Salon de la BD du Lac d’Annecy : SevrierBD, le week-end des 29 et 30 avril !

À noter que le festival s’ouvrira par deux concerts dessinés le jeudi 27 avril sous le pinceau d’Anne Montel, cela se passera au Château d’Annecy et c’est gratuit ! Il sera toutefois nécessaire de réserver vos places sur le site du conservatoire d’Annecy crr.annecy.fr.