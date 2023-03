Armelle et Mirko. Tome 1. L'Étincelle

Armelle est une tortue qui a une peur panique, une peur débordante et paralysante du noir. C'est problématique lorsqu'au moindre danger, on se replie dans sa carapace alors qu'il y fait bien sombre. Mais que voulez-vous, les tortues ne sont pas taillées pour la course et la forêt recèle de dangers. Mais la lumière et la bienveillance ne se trouvent-elles pas auprès d'un ami, surtout si c'est une luciole ?