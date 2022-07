Newsletters

Fin octobre, on apprenait que le groupe France Loisirs, filiale d’Actissia, plongeait : la crise sanitaire avait eu raison des points de vente, et le 25 octobre, l’actionnaire convoquait les responsables pour annoncer un passage devant le tribunal de Commerce de Paris. Depuis, les librairies ont été revendues, et restait alors Chapitre.com, la plateforme de e-commerce, dans le navire.

« C'est l'Ennui ! - l'oeil chargé d'un pleur involontaire, Il rêve d'échafauds en fumant son houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. » Zhemao, femme au foyer chinoise, ne peut qu'abonder dans le sens de l'auteur des Petits poèmes en prose. Baudelaire conseillait d'être toujours ivre, afin de survivre à ce fardeau : de travail, de vin ou peu importe. La méthode de Zhemao, son nom d'utilisatrice, fut de produire sur l'encyclopédie Wikipédia des infox historiques...

Une jeune mère italienne, décédée d'un cancer, a provoqué une vague d'émotion dans le pays. Elle a en effet laissé une liste de livres à son fils de trois ans pour l'accompagner dans son parcours. Et pour chacun de ses anniversaires à venir, un ouvrage sera là pour lui apporter un peu de réconfort...

Le 18 novembre 2022 marquera le centenaire du décès de Marcel Proust. Pour témoigner de l’occasion, l’artiste et professeur des écoles Thibaut Guillon, alias Brume Parole, a choisi de sortir ce jour-là son nouvel album, intitulé Brume Parole recherche Proust. Un nouveau projet sous le signe de l’auteur français de la belle époque, qui mêle électro pop et grand classique de la littérature.

Mais aussi le livre préféré des Français, le prix du papier, dix autrices engagées...