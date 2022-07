Sylvain Amic rejoint le cabinet de la ministre de la Culture

L’Éducation artistique et culturelle s’impose comme le maître mot pédagogique : jonction entre l’univers scolaire et celui des artistes, l’EAC bénéficie de toutes les attentions. Et d’un financement subtil, mais constamment réévalué pour toucher un large public. Cet outil, c’est le Pass Culture, que la Première ministre souhaite désormais octroyer aux élèves de 6e. D’autant que le Pass est accessible suivant l’âge et sans qu’il soit nécessaire d’être scolarisé.