Quelques prescriptions littéraires pour l'été

Une fois n’est pas coutume, les romans arrivent sur le podium des ouvrages les plus plébiscités par les Français. Au mois de juin, Maison de la Presse, annonce son top 10 des ventes livres :

Noa, de Marc Levy, Robert Laffont/Versilio

Il nous restera ça, de Virginie Grimaldi, Fayard

L’Affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker, Rosie & Wolfe

Dans les brumes de Capellan, d’Olivier Norek, Michel Lafon

Les Ailes collées, de Sophie de Baere, JC Lattès

Écoute la pluie tomber, d’Olivia Ruiz, JC Lattès

Sel : La neuvième enquête du département V, de Jussi Adler-Ossen, Albin Michel (Trad. Caroline Berg)

La Boîte à magie, de Camilla Lackberg, Actes Sud (Trad. Susanne Juul)

Labyrinthes, de Franck Thilliez, Fleuve Noir

Guerre, de Louis-Ferdinand Céline, Gallimard

Un « coup de coeur » et des mises en avant

Déjà très bien situé sur le podium des meilleures ventes, le roman Les Ailes collées de Sophie de Baere est le coup de cœur de l’été des libraires du réseau. Alors qu’il a reçu le Prix littéraire Maison de la Presse 2022 en mai dernier, ce roman « magnifique et bouleversant » sera sûrement sur de nombreuses serviettes de plage cet été.

D’autres romans sont également mis en avant dans le catalogue d’été Maison de la Presse. Parmi eux, La Patience des traces de Jeanne Benameur, Connemara de Nicolas Mathieu et Une Sortie honorable d’Éric Vuillard. Côté romans à suspense, très plébiscités par les lecteurs, Maison de la Presse recommande Le Trou d’Yrsa Sigurdardottir (Trad. Véronique et Catherine Mercy), Le Polonais fou de Lotte et Soren Hammer (Trad. Frédéric Fourreau), et La Gardienne de Mona Lisa de Peter May (Trad. Ariane Bataille).

Depuis début avril, le rayon librairie est disponible sur le site maisondelapresse.com. Arnaud Ayrolles, président de l’enseigne, indique que la plateforme a pour objectif de « proposer une offre de plus de 30.000 références en ligne d’ici fin 2022 ». Une sélection « spécial été » est proposée aux visiteurs, et, pour les plus prévoyants, une rubrique « rentrée des classes ».

Le constat des ventes en 2022 est pour le moment mitigé : selon GfK, le secteur de l’édition recule de 5 % au 1er semestre 2022 par rapport à la même période en 2021. Le groupe NAP, qui distribue, développe et anime le réseau d’enseignes Maison de la Presse, Mag Presse et Point Plus, annonce un léger recul sur ses ventes en librairies par rapport à mai 2021.

Cela s’explique notamment par la crise sanitaire, qui avait propulsé les ventes en 2020 et 2021. Mais ces données sont à relativiser car, toujours selon GfK, le secteur reste en progression par rapport à 2019, c’est-à-dire avant le COVID.

Crédits : Dr. Matthias Ripp (CC BY-SA 2.0)