Engagées, militantes : dix autrices se répondent

« Il se passe beaucoup de choses sur des écritures alternatives en sciences humaines et sociales. Tout cela correspond à l’époque dans laquelle on est et à la rencontre entre des éditeurs, des questionnements d’auteurs et d’autrices (…). » Chloé Pathé parle ici des changements profonds à l’œuvre dans la recherche et l’enseignement supérieur en France.