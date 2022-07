Ancien directeur des éditions Gründ, Alain Gründ, est mort

La Fédération des Éditeurs Européens a annoncé la nouvelle à travers un communiqué. La directrice de l'organisme européen, Anne Bergman-Tahon, y présente, au nom de la structure tout entière, les condoléances à son épouse et à ses proches, et décrit « un homme dévoué à la cause du livre et plus particulièrement du prix du livre et du droit d’auteur ».

Avant d'ajouter : « Alain Gründ a posé les premières pierres de la FEE qui, plus de 30 ans plus tard, reste plus que jamais la voix des éditeurs européens à Bruxelles et à Strasbourg. » Alain Gründ a également présidé le Syndicat national de l’édition (SNE) de 1985 à 1991.

À son arrivée à la tête de la Fédération des Éditeurs Européens, en juin 1990, ce dernier avait consolidé la jeune structure en la dotant de statuts et en professionnalisant la présence des éditeurs à Bruxelles, peut-on également lire dans le communiqué de l'institution :

Petit-fils du fondateur des éditions Gründ, Ernest Gründ, Alain Gründ a dirigé la maison de 1963 à 2008. En juin 2007, l'entreprise familiale est rachetée par le groupe Editis. Depuis 2013, Gründ appartient à Édi8, pôle Illustré du groupe détenu par Vivendi.

D'abord spécialisée dans les beaux-arts, la maison se diversifie par la suite, toujours en se concentrant sur l'image. La série d'albums Où est Charlie ?, lancée à partir de 1987, est l'un des grands succès éditoriaux de la société.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0