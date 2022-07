Chapitre.com placé en redressement judiciaire 

Adrian Diaconu, l’actionnaire et dirigeant d’Actissia, l’avait récemment expliqué à ActuaLitté : « Les entreprises France Loisirs et Chapitre.com étaient très imbriquées. Le site internet a beaucoup souffert de la liquidation, mais nous travaillons à reconstruire l’équipe. De la sorte, l’activité se prolongera de manière indépendante. »

L’objectif était double : sauvegarder l’emploi, maintenir le travail, pour garantir une pérennité de l’entité Chapitre.com. Sauf que depuis quelques semaines, l’un des fournisseurs de la librairie en ligne a décidé de fermer son compte. En cause, un solde débiteur depuis trop longtemps pour continuer à acheminer les livres — vraisemblablement, l’échéance de mars ne serait pas acquittée. Un autre assure avoir également couper l'approvisionnement, suite à des impayés qui « correspondent à une cessation de paiement », nous explique-t-on.

En parallèle, la marketplace que proposait Chapitre.com aura perdu au moins deux clients d’envergure à l’été 2021. Alors que la reprise partielle du réseau de librairies France Loisirs fut actée au 21 décembre, les difficultés du site avaient débuté plus tôt dans le temps.

Car dès l’annonce du redressement judiciaire de France Loisirs, les regards ont fusé vers Chapitre.com — que le dirigeant entendait maintenir à flot. S’il ne cachait pas à ActuaLitté que « la faillite [de France Loisirs] a eu un impact important », il assurait en limiter « les dommages collatéraux. J’apprécie les moyens pour avancer, et nous cherchons des partenaires, dans l’édition, avec qui Chapitre.com collaborerait, ainsi que des synergies. »

Mais de cessions pour Chapitre.com, fin mars, il n’était pas encore question. Officiellement.

Fin du chapitre... et de l'histoire ?

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, des tractations étaient à l’œuvre depuis plusieurs mois, pour entériner la reprise de Chapitre.com. Mais voici que, ce 7 juillet, l’entreprise est placée en redressement judiciaire, suite à une cessation de paiement. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure, bloquant de la sorte toutes les créances antérieures au jugement.

Qui reprendrait ? Les intéressés ne se sont pas bousculés au portillon, mais le nom de Cultura est régulièrement revenu. Philippe Van der Wees, président et actionnaire majoritaire du groupe Sodival, et fondateur de l'enseigne, serait-il intéressé par la reprise de Chapitre.com ? De fait, la société que dirige Adrian Diaconu cherche bien un repreneur, comme le confirme le cabinet Spark avocats, depuis ce 12 juillet.

Ce dernier fait état de l’offre de reprise, qui concerne un entrepôt de stockage et bureaux de 3000 m2 (Lamnay, 72), avec un chiffre d’affaires de 14 millions € réalisé en 2021, contre 15,6 millions € en 2020. L’effectif total compte 21 salariés, dont 15 situés à Lamnay.

Or, la démarche du redressement judiciaire octroie un certain délai pour mettre la main sur ce sauveur : entamer cette procédure sans avoir déjà de partenaire pour la suite s’avère bien souvent le chemin le plus court vers la liquidation. Avec fin de partie, tout court.

De la croyance en la créance

La stratégie pour Cultura aurait d’ailleurs du sens, après que la holding Génération IV, que possédait Guillaume Decitre, a été entièrement revendue à Sodival, second actionnaire depuis 2012. Ainsi, en février dernier, on apprenait que Vivlio — ex TEA, The Ebook Alternative, dédié à la commercialisation de livres numériques et de métadonnées, ainsi que de liseuses — passait dans l’escarcelle de Cultura.

Dans la perspective d’intégrer une offre d’ouvrages d’occasion, ainsi que des livres anciens ou « introuvables », comme le revendiquait le cyberlibraire, Cultura disposerait d’une nouvelle ressource. Nous sommes parvenus à joindre Philippe Van der Wees, pour éprouver cette théorie. « Nous ne nous intéressons pas à Chapitre.com », indique-t-il, mettant fin à toute spéculation, sans plus de commentaires.

Maintenant, restent donc les comptes à faire, pour l’ensemble des éditeurs partenaires de la plateforme. Un rapide coup d’œil montre que nombre de références d’ouvrages neufs s’avèrent tout bonnement indisponibles « pour le moment ». Seules les versions numériques de certains best-sellers sont encore commercialisées, par l’intermédiaire de ePagine. L’offre d’occasion, en revanche, alimente en grande partie le site pour les clients intéressés.

À l’heure des comptes, nombre d’éditeurs semblent avoir pris leurs précautions, en cessant d’alimenter le libraire en ligne. « Pas grand-chose de perdu, au final », nous assure un éditeur. Du côté de la distribution, certains ont anticipé la crise, mettant en place un accompagnement dans les facturations, plutôt que de procéder à une coupure des vannes immédiate.

Selon les estimations les moins optimistes, la plateforme réalisait moins de 1 % des ventes de livres en France — de quoi être douloureux pour les créanciers, malgré tout.

Un chapitre nouveau à écrire

Adrian Diaconu, contacté par téléphone, souligne que le site s’intégrait dans « un projet bien plus grand, qui aujourd’hui se résume au seul site. Sa valeur, à ce jour, c’est la technologie développée, ainsi que la logistique. Nous sommes toujours en mesure de livrer en 48 heures tous les livres francophones — les rares et les introuvables ».

La perspective d’une nouvelle résurrection avec un modèle plus modeste aurait nécessité des investissements « que les récentes évolutions du marché du livre rendaient irréalisables. Il n’y avait pas de place pour un renouvellement, mais nos spécificités attireront l’attention d’acteurs, c’est certain. »

Et de nous confirmer que Cultura a bien approché l’entreprise, ainsi que trois autres opérateurs. « La reprise s’effectuera sans avoir à recourir à un plan social : l’effectif est réduit et efficace. D’ailleurs, Chapitre.com conserve sa connexion à toutes les places de marché existantes. »

La situation économique fin 2021, début 2022, se sera largement assainie, ajoute-t-il. « Nous avons réduit les créances de deux, voire trois fois ce qu’elles étaient alors, justement dans la perspective de convaincre un repreneur. » Désormais, il faudra attendre fin août pour savoir qui se sera laissé convaincre… « Chapitre.com sera toujours là en septembre », conclut Adrian Diaconu, confiant.

Le site de e-commerce avait été fondé en septembre 96 par Juan Pirlot de Corbion, dans le prolongement de 3615Chapitre (accessible par minitel !). Racheté en 2009 par Bertelsmann et associé au réseau de librairies physiques, il demeurait le dernier maillon de la société mère, Actissia.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0