Grâce à Edistat, ActuaLitté dévoile ici un classement inédit : celui des ouvrages qui ont été les plus vendus en librairies, selon les statistiques remontées des 1200 établissements partenaires. Ces livres ont été publiés au cours de l’année passée, ou antérieurement, et démontrent la diversité du marché. Avec quelques incontournables et autres best-sellers inévitables…

L’émission Chroniques criminelles aurait-elle pu le prévoir ? Aux États-Unis, un auteur a tué cinq personnes — des victimes préméditées dans sa trilogie Sanction, publiée entre 2018 et 2020. Sous le pseudonyme Roman McClay, le suspect affirmait mélanger la fiction avec des « personnes » et « évènements réels ».

Outre-Atlantique, les tentatives de censure des collections des bibliothèques scolaires ou publiques prennent des dimensions délirantes. Dans plusieurs États, législateurs et gouverneurs réactionnaires ont décidé de se mêler de lecture publique, en s'attaquant aux livres évoquant les expériences de personnes issues de la diversité ou LGBTQIA+. Dans l'Oklahoma, une proposition de loi accorderait ainsi 10.000 $ aux parents plaignants, par jour, si un livre mis en cause reste disponible dans les bibliothèques.

L'écrivain Kakwenza Rukirabashaija a été interpellé à son domicile, le 28 décembre dernier, en Ouganda, par des militaires armés. Un temps détenu à Kampala, la capitale du pays, il aurait été transféré au sein d'une base militaire, selon son avocat, qui n'a pas pu voir son client. Dans le collimateur de l'État, Rukirabashaija aurait été arrêté pour ses critiques contre le pouvoir.

