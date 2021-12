Une adaptation sérielle pour American Born Chinese, de Gene Luen Yang

American Born Chinese suit Jin Wang, adolescent qui tente tant bien que mal de mener une vie de lycéen lambda, sans pour autant renier son identité d’immigrant. La série devrait, sans surprise, suivre l’intrigue principale de ce roman graphique, qui a été récompensé par de nombreux prix littéraires : lauréat du Michael L. Printz Award en 2007, ainsi que Eisner Award du meilleur album graphique la même année, cet ouvrage était aussi parmi la liste best-seller du New York Times.

Résumé d’après l’éditeur :

Lorsque les parents du jeune Jin emménagent dans une petite ville de Californie, celui-ci devient le seul élève d'origine chinoise de son école et se retrouve en butte aux moqueries et brimades de ses camarades. Jin multiplie les efforts pour se trouver des amis et tente dans un premier temps de faire oublier ses origines. Mais il réalise combien il est difficile de passer outre les stéréotypes qui lui collent à la peau. Il parviendra pourtant à trouver sa place et l'apaisement, en acceptant une part de sa culture d'origine, et surtout en s'acceptant lui-même.

« L'équipe est visionnaire pour donner vie à des aventures axées sur les personnages, et nous avons hâte que notre public fasse l'expérience de cette adaptation fantastiquement mémorable et imaginative du roman graphique », a déclaré Ayo Davis, président de Disney Branded Television. « C'est une grande histoire universelle qui se déplace entre les mondes et explore l'impact de la culture, de l'identité et de l'acceptation à travers le prisme de l'adolescence. »

Le producteur exécutif, Kelvin Yu, a commenté : « Le livre de Gene Luen Yang est un incontournable de la littérature américaine et profondément important pour toute une génération de lecteurs. Destin et Melvin sont des conteurs travaillant au plus haut niveau imaginable. C’est une leçon d'humilité d’en faire partie. »

Selon Gene Luen Yang, auteur de ce roman graphique : « Je me sens tellement chanceux de travailler avec cette équipe. Melvin Mar est un homme avec une vision, et je suis profondément reconnaissant qu'il ait pris ce projet sous son aile. Kelvin Yu est un talent phénoménal. Son scénario apporte à la télévision tout ce que je voulais faire passer dans mon livre. Et Destin Cretton… qui en Amérique n'est pas un fan de Destin Cretton en ce moment ? J'ai hâte qu'il apporte son mélange d'action et de cœur à la série. »

D’après des informations dévoilées par Murphy's Multiverse, la production de cette série devrait débuter à la mi-février 2022.

Sources : Comic Book, What’s on Disney Plus