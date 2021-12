En Turquie, lire est devenu une activité de riche

En 2018, selon une étude menée par la Chambre de commerce d'Istanbul, la Turquie importe quelque 3 milliards $ de papier par an en moyenne. Un chiffre qui donne une idée de la part importante des importations dans le modèle économique de l'édition dans le pays d'Orhan Pamuk.

Les principales papeteries du pays démantelées

Un poids des importations qui devient problématique lorsque l'on prend en compte le fait que la livre turque a perdu un quart de sa valeur face au dollar sur l'année. Mi-décembre, cette dévaluation atteignait - 58 %. Et cette dernière s'associe à une inflation annuelle qui dépasse les 21 %. Ainsi, outre un sérieux coup porté au pouvoir d'achat des Turcs les plus modestes, toutes les industries culturelles pâtissent de cette situation.

De plus, si le prix de la pâte à papier a augmenté partout dans le monde, la situation est particulièrement difficile en Turquie, à cause de la privatisation, puis du démantèlement du principal groupe de papeteries du pays, Seka, à partir des années 2000.

« La Turquie paie aujourd'hui de ne pas avoir vu le papier comme un bien stratégique. [...] Les papeteries turques ont été vendues, seules deux d'entre elles continuent de produire. Dans les autres, les machines ont été cédées au prix de la ferraille et les terrains vendus », explique Kenan Kocaturk, président de l'Association des éditeurs turcs, repris par l'AFP.

“Le prix des livres explose”

Gulfer Ulas, étudiante en relations internationales, expose son constat sans appel : « Le prix des livres explose. » La doctorante stambouliote, dans le cadre de ces études, doit dépenser près de 1000 livres turques par mois en livres, soit environ 75 €, un tiers du salaire minimum turc. Passionnée de romans comme nombre de Turcs, elle ne peut que subir la réalité : lire est devenu un loisir pour classe aisée. « Au final, les gens seront obligés de se concentrer sur l'essentiel et de laisser tomber les livres », craint pour sa part Haluk Hepkon, propriétaire de la maison d'édition Kirmizi Kedi.

« Avant, j'aimais acheter les livres en plusieurs exemplaires pour les offrir à mes amis. Mais c'est devenu trop cher », regrette de son côté Ibrahim Ozcay. « Ils disent que c'est à cause des pénuries de papier. Ça ne me surprend pas, en Turquie tout est importé désormais... »

En l'espace d'un an, « le prix du papier est passé de 700-800 dollars à 1.500 dollars la tonne, une hausse subite qui se répercute chez les libraires », détaille Haluk Hepkon. « Imaginons que vous publiiez un livre qui coûte 30 livres. S'il se vend bien et qu'il est réédité une semaine plus tard, le prix montera à 35 livres. Et Dieu seul sait combien il coûtera après une troisième ou quatrième réimpression », poursuit encore l'éditeur.

Une catastrophe pour l'édition, dont beaucoup d'acteurs ne pourraient pas se relever dans un pays où, malgré tout, les ventes restent traditionnellement faibles.

Moins publier au détriment de la pluralité



Pour l'économiste Murat Sagman, une conséquence probable de cette inflation des prix pourrait être la réduction drastique du nombre de publications du côté des éditeurs, pour compenser les coûts d'impression trop élevés. D'ailleurs, certaines de ces maisons ont déjà présenté des excuses à leurs lecteurs pour ne pas avoir imprimé certains livres récents. Des pertes sèches pour tout le secteur : ouvriers, typographistes, employés de bureaux, éditeurs, ou encore traducteurs.

Or, explique Rober Koptas de la maison d'édition stambouliote Aras, les éditeurs incarnent une forme de « résistance » en Turquie, où « la quasi-totalité de la presse parle d'une même voix, et où les universités ont été réduites au silence ». « Chaque maison d'édition donne voix à la diversité intellectuelle du pays », insiste-t-il, craignant que leur affaiblissement « accentue le déclin culturel ».

Chaque année qui passe voit le régime de Recep Tayyip Erdogan accroître la censure sur la société, journalistes et médias. Depuis le coup d’État manqué de 2016 — et la purge inédite qui s'ensuivit —, au moins 30 maisons d’édition ont été fermées par décrets gouvernementaux selon l’Association des éditeurs turcs. Elle ajoute que plus de 670 livres ont été confisqués pour avoir prétendument diffusé la « propagande d’une organisation terroriste ». 135.000 autres livres ont été interdits dans les bibliothèques publiques pour des motifs identiques.

D'après une déclaration du ministre turc de l’Éducation de l’époque, Ziya Selçuk, en 2019, plus de 300.000 livres avaient été retirés des écoles et des bibliothèques turques et détruits.

