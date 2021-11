Newsletters

Toutes et tous n’ont pas encore ouvert le bal de la communication, mais les présidentielles 2022 se déroulent d’ores et déjà en librairie. Peut-être plus que d’ordinaire. Chacun le sait : pas de bonne campagne sans un livre politique – cette extension imprimée entre le manifeste et le tract idéologique développé. Avec d’étonnantes corrélations entre les ventes déjà comptabilisées et les perspectives pour les candidats…

À la suite d'une enquête menée par le groupe danois de lutte contre le piratage Rights Alliance, un Danois de 28 ans a été condamné à une peine de prison avec sursis pour revente de manuels numériques, au préalable piratés. L'affaire a été renvoyée devant le procureur d'État pour « délits économiques graves ». L'homme avait eu la possibilité de cesser ses activités, mais a continué à vendre des exemplaires, notamment à destination des étudiants.

La Fnac et Rakuten Kobo déploient leur abonnement ebooks, KoboPlus By Fnac. Disponible sur fnac.com, sur liseuses et application Kobo by Fnac, cet outil propose aux lecteurs un catalogue composé de plus de 500.000 références de livres dont 50.000 en français. L’abonnement à 9,99 euros par mois comprend un essai gratuit de 14 jours, sans engagement, avec la possibilité de le résilier à tout moment.

Orhan Pamuk, premier écrivain turc lauréat du Prix Nobel de littérature, fait l'objet d'une enquête judiciaire au motif d'une possible « insulte envers Mustafa Kemal Atatürk et le drapeau turc ». L'auteur se retrouve soupçonné après la parution de son dernier livre, Veba Geceleri, en mars dernier.

Mais aussi les atouts de la librairie indépendante, l'édition mondiale face à la crise, les Prix Malraux 2021...