The Power of the Dog, de Jane Campion, d'après Thomas Savage : bande-annonce

« Le Pouvoir du Chien est un sublime roman qui mérite une vie sur le grand écran. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire qui me hantait complètement. Les thèmes de la masculinité, de la nostalgie ou de la trahison font un mélange enivrant », avouait Jane Campion au moment de l'annonce du projet.

Dès le 1er décembre, le long-métrage de la réalisatrice sera visible sur Netflix. Jane Campion a elle-même signé l'adaptation du roman de Thomas Savage.

Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel — autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana.

Une région, loin de la modernité galopante du XXe siècle, où les hommes assument toujours leur virilité et où l'on vénère la figure de Bronco Henry, le plus grand cow-boy que Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique et sans merci…