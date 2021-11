Didierlaurent remporte le Prix Erckmann-Chatrian 2021, le Goncourt lorrain

Avec son nouveau roman, Malamute, Jean-Paul Didierlaurent reçoit donc le prix Erckmann-Chatrian 2021. Les délibérations du Jury se sont tenues en l’Hôtel de Ville de Metz, ce 8 novembre. La récompense sera attribuée lors du Festival du Livre à Metz, qui se tiendra du 8 au 10 avril 2022.

Ce prix littéraire lorrain est décerné chaque année depuis 1925 en mémoire du duo littéraire Erckmann-Chatrian, pseudonyme utilisé de 1847 à 1887 par deux écrivains français : Emile Erckmann et Alexandre Chatrian. Ces deux amis ont écrit un grand nombre de romans nationalistes d’inspiration régionale mettant en avant le sentiment patriotique.

Le vieux Germain vit seul dans une ferme au coeur des Vosges. Sa fille lui impose de passer l'hiver avec Basile, lointain neveu qui vient faire sa saison de conducteur d'engin de damage dans la station voisine. Une jeune femme froide et distante qui conduit les engins des neiges mieux que tous ses collègues masculins, habite la ferme voisine, où ses parents élevaient une meute de chiens de traîneaux quarante ans auparavant. Mais bientôt, le village est isolé par une terrible tempête de neige qui, de jours en semaines puis en mois, semble ne pas vouloir s'achever. Alors l'ombre des Malamutes ressurgit dans la petite communauté coupée du monde...

Jean-Paul Didierlaurent © Ville de Metz

Le jury du prix Erckmann-Chatrian, également appelé « Le Goncourt Lorrain », est composé de personnalités issues des 4 départements lorrains. Pour l'édition 2021, le jury est composé du président Bernard Visse (critique littéraire), Gaston-Paul Effa (écrivain et professeur de philosophie), Claude Faltrauer (trésorier et écrivain), Hélène Gestern (écrivain), Gilles Laporte (écrivain), Philippe Martin (coordinateur des Bourses Histoire et Lorraine), Gérald Tenenbaum (mathématicien et écrivain), Francis Kochert (ancien reporter, chargé de communication du prix).

Le Maire François Grosdidier a rappelé que la Ville de Metz est un partenaire historique du comité, a félicité Monsieur Didierlaurent et a salué les finalistes du prix Erckman-Chatrian, « et toutes celles et tous ceux qui ont concouru, avant de préciser qu'à Metz, nous avons une vieille tradition littéraire et culturelle qui fait que nous avons notre propre salon du Livre et que nous assurons aussi la promotion et la connaissance des ouvrages en soutenant nos libraires, nos bibliothèques et médiathèques ».

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones