En 2020, l'édition mondiale semble avoir réduit la cadence de production

Singapour, pays réputé pour ces lois strictes et sa pratique assidue de la censure, a interdit la distribution d'un livre évoquant justement la censure appliquée dans le monde entier vis-à-vis des caricatures et dessins humoristiques, intitulé Red Lines : Political Cartoons and the Struggle Against Censorship. Des dessins publiés dans Charlie Hebdo en 2006, qualifiés d'« irresponsables, irréfléchis et racistes », sont mis en cause.