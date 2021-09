Newsletters

Auteurs souvent négligés au sein de la chaîne du livre, les correcteurs et correctrices sont parfois aussi méconnus des professionnels que du grand public. L'ACLF, Association des correcteurs de langue française, révèle le portrait des métiers de la correction, dessiné par une grande enquête auprès de ceux et celles qui les pratiquent.

Trois tours de scrutin auront été nécessaires pour déterminer l'ouvrage lauréat du Prix Lorientales 2021. Sara Omar a été distinguée pour son livre La laveuse de mort, publié par les éditions Actes Sud dans une traduction de Macha Dathi. Elle faisait face, au dernier tour, à Colum Mc Cann, avec Apeirogon (Belfond, traduction de Clément Baude).

Alors que l’Europe vaccine à tour de bras, que deux nouveaux variants ont fait leur apparition — C.1.2 et Mu — l’Italie découvre avec consternation un succès d’édition. Eresia, du Dr. Massimo Citro, se retrouve dans le top des meilleures ventes. Ses propos, depuis longtemps connus pour remettre en cause la pandémie et ses effets, semblent communs. Mais leur développement, ici, préoccupe.

On l’aurait oubliée, cette Maison du dessin de presse, que l’Élysée avait voulu, et que le ministre de la Culture de l’époque, Franck Riester, avait portée. En janvier 2020, le Covid n’avait pas encore mis au tapis les pays et la planète, et pourtant un couac avait déjà résonné. Pour autant, le projet mis en suspens est très attendu, comme le pointe une tribune que déclenche Maryse Wolinski, veuve de Georges — l’une des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo.

Mais aussi le Prix du Roman Fnac, les Prix Les Inrocks, LVMH, Sattouf et Lacoste...