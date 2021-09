À Milan, le projet d’un musée du livre et de l’édition

Le Pnrr est le document que le gouvernement italien a préparé pour illustrer la manière dont il entend gérer les fonds de la Next Generation Eu. Il répartit les domaines d’intervention en six grandes missions, incluant le développement numérique, la santé et la transition écologique. Dans ce cadre ambitieux, des fonds ont été réservés pour une idée stimulante et importante dans le monde éditorial italien.

C’est Ricardo Franco Levi, le président de l’AIE (Associazione Italiana Editori, association des éditeurs italiens) qui a exposé l’idée d’un musée du livre et de l’édition lors des célébrations du 180e anniversaire de l’éditeur florentin Giunti. Il a rappelé entre autres que « le livre est la première industrie culturelle italienne, plus que la télévision ; il est vivant et a un avenir », d’après Primaonline.

Milan, centre de l’édition italienne

Il a ensuite expliqué son projet : « Notre hypothèse du Palazzo Sormani est liée à la grande opportunité de la future Bibliothèque européenne de l’information et de la culture : les fonds sont là, le projet est là aussi, donc il sera réalisé. »

Il a précisé : « Il n’y a aucun doute que l’histoire de l’édition italienne passe par Venise, Turin, Florence, Bologne, Bari, évidemment Rome, mais aussi Naples et Palerme, sans qu’il soit nécessaire de nommer des éditeurs individuels. À cela s’ajoute la floraison riche et continue de petits éditeurs disséminés dans tout le pays. »

Et d'ajouter : « Un musée devra tenir compte de tout cela, mais il ne fait aucun doute que le grand centre de l’édition italienne a été et est toujours Milan, qui a été reconnue en 2017 comme ville créative de l’UNESCO pour la littérature. Le futur objectif de la Bibliothèque européenne à Milan renforce cette ville comme le siège naturel d’un futur Musée du livre et de l’édition (…). »

D’après Levi, enfin, « la Bibliothèque européenne comprendra certainement la grande bibliothèque milanaise du Palazzo Sormani (…). Au cœur du palais se trouve également un beau jardin, très significativement dédié à Alberto Mondadori », figure historique de l’édition italienne.

crédit photo : Palazzo Sormani - G.dallorto, CC BY SA 4.0