Un député peut-il être auteur ? Sans aucun doute, oui, et vice-versa. Mais le collaborateur parlementaire d'un député peut-il être mis au service de la promotion d'un livre ? Député de Haute-Garonne (LREM), Mickaël Nogal publie La séance est ouverte et c'est son collaborateur parlementaire qui en parle le mieux...

La Bibliothèque nationale de France conserve aussi des marionnettes, et pas n'importe lesquelles. Point de Guignol et gendarme, ici, mais Victor Hugo, Alexandre Dumas ou Honoré de Balzac... Des créations originales d'un certain Lemercier de Neuville (1830-1918), homme de théâtre et de parodies.

À Londres, lorsqu'il sera possible d'y retourner, une attraction touristique plutôt originale tend les bras aux touristes. La Magical Map propose de découvrir le quartier de Soho, aidé d'une baguette magique comme un véritable sorcier. Et met en vedette, par la même occasion, des personnalités trans et non-binaires liées à ce même quartier.

Séverine Danflous est autrice, et comme ses confrères et consœurs, fait les frais de la crise sanitaire, qui l'empêche de rencontrer ses lecteurs et de participer à des opérations de promotion. Elle s'est lancée, pour y remédier, dans des lectures improvisées, devant des lieux de ses romans...

Mais aussi la Journée du Livre, le Pass Culture, une librairie à Agonac...