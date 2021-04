Laëtitia Kulyk nommée déléguée générale de la Guilde française des scénaristes

Docteure en sciences sociales, spécialiste des politiques du film au niveau européen, Laëtitia Kulyk a travaillé de nombreuses années à la direction du cinéma du CNC, et plus spécifiquement en relation avec les salles de cinéma et les distributeurs, avant de rejoindre en 2012 le réseau associatif Europa Cinemas en tant que coordinatrice du programme MEDIA.

En 2015, elle est nommée par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères cheffe du service des industries culturelles à l’Ambassade de France en Grèce, où elle développe pendant 4 ans la coopération bilatérale entre les deux pays et dirige le Festival du film francophone de Grèce.

En parallèle de ces activités, Laëtitia Kulyk a enseigné plusieurs années à l’Université Paris 3 dans l’axe économie, droit et sociologie du cinéma ; elle est également experte pour le programme MEDIA de la Commission européenne en production et lectrice dans le cadre de l’Aide aux cinémas du monde (ACM) cogérée par le CNC et l’Institut français.

Laëtitia Kulyk aura notamment pour mission de mener les négociations interprofessionnelles en cours sur les rémunérations des auteurs et les pratiques contractuelles entre auteurs et producteurs.

