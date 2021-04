La jeunesse de Léonard de Vinci en série fait décoller les ventes de livres

D’après une étude de l’Association des éditeurs italiens (AIE), la diffusion de la minisérie de la RAI (Radiotelevisione Italiana) a entraîné une augmentation de 156 % des ventes de textes consacrés à l’artiste, rapporte Il Giornale della libreria.

Des chiffres impressionnants

Il est intéressant de noter que, par rapport à d’autres cas (L’Amica geniale ou Gomorra, par exemple), la série n’est pas basée sur un livre : l’augmentation des ventes concerne donc plusieurs ouvrages sur Léonard, et non un titre spécifique. Les données analysées font en effet référence aux 368 titres sur Léonard de Vinci disponibles en Italie ces dernières années.

En ce qui concerne le périmètre de l’enquête, elle n’est réalisée que sur l’année 2021 : en effet 2020 a été une année exceptionnelle et 2019 était l’année du 500e anniversaire de la mort de Léonard. Comme le souligne le magazine, « si l’on considère les semaines comprises entre le 15 mars et le 4 avril, c’est-à-dire la période comprise entre la semaine précédant la diffusion des deux premiers épisodes de la fiction (23 mars) et la semaine des deux épisodes suivants, et qu’on les compare avec les périodes précédentes, le chiffre est impressionnant : dans la période considérée, les œuvres sur Léonard prises dans leur ensemble voient une hausse des ventes de +156 % en exemplaires (158 % en valeur) ».

Plusieurs genres impliqués dans la croissance

L’analyse nous révèle aussi que l’augmentation a touché une grande variété de genres : fiction, ouvrages de vulgarisation, catalogues d’art, livres pour enfants… De plus, elle a aussi concerné des titres qui ne vendaient que très peu d’exemplaires auparavant (quelques dizaines par semaine). 24 titres qui n’avaient rien vendu en 2021, par exemple, ont été à nouveau achetés à partir du 15 mars 2021. Ce qui démontre un regain d’intérêt pour la figure de Leonardo ayant pu passer par l’achat de produits éditoriaux, en synergie avec la diffusion de la série.

On rappelle enfin que, déjà en 2019, l’AIE avait mené une autre étude sur la corrélation entre la diffusion des séries et le succès en librairie (una ricerca su questo tema). En analysant la tendance des ventes de livres basés sur des séries télévisées à succès, il avait déjà été constaté que Il commissario Montalbano, la série tirée des livres d’Andrea Camilleri, L’Amica geniale, Gomorra et autres séries avaient augmenté les ventes de leurs livres respectifs. Il en ressortait entre autres que les fans de séries en Italie lisaient plus que la moyenne (65,2 % contre 57 %).

Crédit photo Rai Uno