The Brusseler : la patte graphique du New Yorker fait des émules

Fondé en 1925, et aujourd’hui encore diffusé à plus d’un million d’exemplaires, The New Yorker est identifiable entre mille. Cette parution généraliste, en langue anglaise, couvre le monde culturel quarante fois par an (donc plus tout à fait hebdomadaire), avec six numéros spéciaux (donc un peu plus qu’hebdomadaire…).

Soucieux d’entretenir le ton léger et subtil de ses créateurs — Harold Ross et son épouse Jane Grant — il a maintenu cette image de dandy qui le caractérise. Il s’agit de la représentation d’Eustace Tilley, par Rea Irvin, pour la petite histoire. Un authentique faux snobisme, qui abrite un second degré et une autodérision particulièrement prisés des lecteurs. Mais avant tout, ce sont les Unes de couverture que l’on retient — que Françoise Mouly, depuis 1993, met un soin tout particulier à sélectionner.

Et Bruxelles se fit Brusseler

La Maison de l’Image de Bruxelles a donc choisi d’adopter la police de cet estimable média, et surtout, de doubler cette approche par la création d’une centaine de couvertures, qui pourraient avoir leur place dans le magazine. « Dans la veine du New Yorker, ils [les illustrateurs, Ndlr] ont conçu chacun une couverture fictive sur le thème de Bruxelles, accueillante et attachante petite ville par sa dimension humaine et cependant capitale de l’Europe », indique l’exposition.

Foerster et Geluck

Bruxelles ne revendique par ailleurs pas la primeur de ce détournement : par le passé, nombre de capitales et de villes d’ici et d’ailleurs ont tenté l’aventure de cette reprise : The Parisianer, Le Montréaler, The Tokyoiter, The Shanghairen, The Milaneser. Et de fait, ce sont autant d’hommages rendus tant à la qualité du New Yorker qu’à son influence qui furent rendus à travers le monde — Bruxelles incarne alors la dernière en date.

Dès lors, les illustrateurs ont délivré « une marque de sympathie pour Bruxelles, une ville qui fut tout au long de l’histoire sur la route des invasions pour accueillir finalement les institutions du seul empire créé en temps de paix dans l’adhésion de toutes ses composantes. Et probablement le microcosme le plus cosmopolite du monde. »

Serge Baeken et Thierry Suykens

Chaque Une s’accompagne, évidemment, de la présentation de l’auteur, de ses dernières actualités, et de quelques mots sur les liens qu’il ou elle entretient avec la ville.

Entre invités spéciaux et dessinateurs reconnus, on peut se régaler à cette adresse des dizaines de couvertures imaginées… en attendant de franchir le Quiévrain qui nous sépare, et d’en profiter pour de bon.

Illustration principale : Johan Devrome & François Schuiten