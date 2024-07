Newsletters

Le premier tour des élections législatives anticipées en France a vu le Rassemblement National en tête. Face à cela, l'Association des Traducteurs Littéraires de France a publié une nouvelle tribune pour mobiliser le monde culturel contre la montée de l'extrême-droite.

Par ailleurs, le réseau Libraires du Sud s'est agrandi avec l'ajout de deux nouvelles librairies : la librairie Montfort à Vaison-la-Romaine et la librairie Tintinnabule à Marseille.

Le Prix Cultissime, quant à lui, a dévoilé une première liste de sélections dans quatre catégories : meilleur livre, meilleure bande dessinée, meilleure réédition, et meilleure adaptation. Les lauréats de ces prix seront annoncés lors du Festival International des Œuvres Cultes d’Angers, qui se tiendra du 27 au 29 septembre.

Enfin, Ron DeSantis, gouverneur de la Floride et critique du "wokisme", a exercé son droit de veto pour annuler 32 millions de dollars de subventions pour la culture et les arts prévues dans le budget de l'État. Cette décision a suscité de l'incompréhension, car elle pourrait nuire à l'économie et à l'attractivité culturelle de la région.