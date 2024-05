Newsletters

À lire et suivre, aujourd’hui la vive réaction de la communauté littéraire francophone suite à la décision de France Inter d’arrêter « La librairie francophone », une émission importante pour la promotion de la littérature francophone.

Plus de 560 auteurs, éducateurs, et autres acteurs du monde littéraire ont exprimé leur désarroi et colère, appelant à la réintroduction de l’émission. Ils soulignent l’importance de cette plateforme pour l’égalité et la diversité des littératures de langue française.

Le Salon du livre de Turin ferme ses portes, après une édition 2024 des plus riches. Notre dossier complet sur l’événement est à retrouver à cette adresse. Au programme, la rencontre avec des maisons italiennes, mais également la collaboration entre le Bel Paese et la Foire du livre de Francfort, pour l’invitation à venir en octobre 2024.

Mais également l’interview d’Antoine Gallimard, venu à Turin pour parler de son métier d’éditeur. « Je suis malheureux qu’aujourd’hui le monde de l’édition ne soit plus resté ce qu’il était, un village où chacun se respectait, les auteurs étant fidèles à leurs maisons », assure-t-il.

Ou encore la rencontre avec les sœurs Juliette et Amélie Nothomb, qui parlent de cheval et d’oiseaux… et de lecture.

On se régalera également du carnage qu’a provoqué la dernière publicité d’Apple pour son iPad Pro. Une séquence phénoménale de destruction de tout ce qui a trait au monde culturel et à la création artistique… broyé pour rentrer dans une tablette.

Pour les aficionados, le Syndicat de la librairie française a également communiqué le programme des Rencontres nationales prévues à Strasbourg cette année, les 16 et 17 juin. Inscriptions ouvertes.

Mais également les lauréats du Grand prix de l’Imaginaire, qui sera décerné lors de la Comédie du livre — 10 jours en mai, à Montpellier.