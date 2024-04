Newsletters

Le webnovel continue de captiver un public croissant, et un nouveau projet baptisé Narae est en cours de développement en Italie, fruit d'une collaboration entre l'éditeur Mondadori et Bookrepublic, une librairie numérique lancée en 2010. Prévue pour être lancée dans un an, l'application Narae sera dirigée par Didier Borg, figure pionnière de la bande dessinée numérique en France.

Dans le monde de la littérature, Grégoire Delacourt se distingue par sa capacité à établir une relation profonde et pensée avec ses lecteurs et ses écrits. Le 17 avril, il présentera La liste 2 mes envies, poursuivant l'histoire de Jocelyne, la mercière d’Arras, qui avait déjà séduit 1,5 million de lecteurs. Avant sa sortie, l'auteur partage ses réflexions sur sa carrière et son processus créatif.

Depuis sa nomination à la tête d'Editis en novembre 2023, Denis Olivennes a défini le groupe comme « remarquable et solide », louant la qualité de ses entités éditoriales et son réseau de distribution. Cette transition vers une nouvelle direction s'est cependant accompagnée d'un renouvellement au sein du comité exécutif, plusieurs de ses membres, nommés sous la précédente direction de Michèle Benbunan, ayant quitté l'entreprise.

L'American Library Association (ALA) a également annoncé, lors de la Semaine Nationale des Bibliothèques, la liste des « 10 Livres les Plus Contestés de 2023 », mettant en lumière une augmentation de 65 % des tentatives de censure par rapport à l'année précédente, établissant un nouveau record selon l'organisation.