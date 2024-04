Newsletters

Le dessinateur de comics Ed Piskor, célèbre pour son œuvre Hip Hop Family Tree et sa contribution à X-Men : Grand Design pour Marvel, est tragiquement décédé le 1er avril 2024 à l'âge de 41 ans.

Le même jour, l'Écosse a mis en application sa controversée loi sur l'incitation à la haine, suscitant la désapprobation de J.K. Rowling, résidente d'Edimbourg, qui a exprimé son mécontentement en partageant des exemples de personnes transgenres reconnues coupables de crimes sexuels sur la plateforme X.

Par ailleurs, la librairie indépendante Mount Zero a fermé ses portes ce week-end après six ans de service et une vague de soutien de la part de ses fidèles, suite à de multiples inspections déclenchées par des plaintes anonymes.

En dépit des controverses récentes en Chine concernant les Hugo Awards, ces prestigieuses récompenses pour la littérature de l'imaginaire feront leur retour le 11 août à Glasgow. Parmi les œuvres en lice figure "Béa Wolf", de Zach Weinersmith et Boulet, disponible en français grâce à la traduction d'Aude Pasquier chez Albin Michel.