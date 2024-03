Newsletters

Kate Banks, auteure américaine de livres jeunesse originaire du Maine et résidant depuis près de vingt ans dans le sud de la France, est décédée à 64 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre considérable avec plus de cinquante publications à son actif, dont de nombreux titres traduits en français.

Les débuts de Javier Milei en tant que président de l'Argentine ont clairement démontré une orientation vers la libéralisation économique, perçue comme un antidote à une inflation sans précédent, au détriment cependant du secteur culturel. Il a notamment dissous le ministère de la Culture et visé la loi sur le prix unique du livre, en vigueur depuis 2001, entraînant des répercussions directes sur la Bibliothèque nationale Mariano Moreno avec des licenciements massifs au sein de son personnel.

The Batman, réalisé par Matt Reeves et sorti en 2022, a offert une interprétation plus sombre et complexe du Chevalier noir, s'inscrivant dans l'esthétique du film noir et remportant un franc succès au box-office mondial. Cependant, le film a été l'objet de controverses, notamment de la part de Chris Wozniak, scénariste et dessinateur, qui a accusé le film de plagier une de ses histoires soumises à DC Comics dans les années 1990.

Parallèlement à la sortie de son adaptation par Netflix le 20 mars dernier et à une édition collector publiée par Actes Sud, Le Problème à trois corps de Liu Cixin a été transformé en webtoon par un studio d'illustration chinois, sous la supervision directe de l'écrivain chinois de science-fiction. Cette adaptation, gérée par Le Rayon Imaginaire, se déclinera en 5 tomes, dont les parutions s'étaleront du 20 mars à février 2025.