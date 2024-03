Newsletters

Frédéric Taddeï révèle une curiosité particulière pour l'âge, un détail souvent négligé dans les récits historiques, comme celui de François Ier vainqueur à Marignan à seulement 20 ans. Cette révélation intervient lors de notre rencontre avec lui pour le lancement des Birthday books le 6 mars 2024, un moment propice à discuter des différentes étapes de la vie que nous expérimentons collectivement.

Dans un autre contexte, on s'interroge sur la liberté de parole au sein de Vivendi, suite aux commentaires audacieux d'Isabelle Saporta, qui semble critiquer ouvertement une entité du groupe tout en louant une entreprise rivale, laissant présager soit une révision des critiques sur la censure chez Vivendi, soit un éventuel départ de Saporta de Fayard.

Sylvain Tesson, soutien du Printemps des poètes et de l'initiative « Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire » de Vinci Autoroutes, encourage les voyageurs à découvrir 14 œuvres sélectionnées des éditions Folio de Gallimard, disponibles dans des bibliothèques temporaires sur les aires VINCI du 5 juillet au 17 août 2024, enrichies par ses propres critiques.

Gérard Miller, psychanalyste et auteur, confronté à des allégations d'agressions sexuelles et de viols par une cinquantaine de femmes, évoque des interactions marquées par « un rapport inégalitaire » avec des femmes « plus jeunes que moi », ayant conduit à sa démission de toutes ses activités liées à la psychanalyse.