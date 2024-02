Newsletters

Publiée par Leha Editions et traduite par Hermine Hémon, la saga Three Dark Crowns de Kendare Blake se distingue dans l'univers de la fantasy Young Adult par ses thèmes sombres et ses intrigues complexes. Cet univers est caractérisé par des intrigues politiques et des personnages féminins marquants, établissant ainsi les contours d'une Dark Fantasy unique. Morgane, une libraire de Dialogues à Brest, nous plonge dans l'exploration de cette série captivante et de ses développements récents.

Pierre Loti, un écrivain passionné par les voyages, trouvait son inspiration dans des lieux exotiques tels que Tahiti, le Sénégal, le Japon, la Turquie, et avait un attachement particulier pour le Pays Basque. Cet attachement est à l'origine de son roman Ramuntcho. Actuellement, une exposition au musée Basque et de l'histoire de Bayonne célèbre jusqu'au 1er septembre 2024 l'affection de l'écrivain pour le patrimoine de l'Euskal Herria.

Sylvain Tesson vit une période intense avec la publication de son dernier livre, Avec les fées, édité par JC Lattès, et sa nomination comme parrain du Printemps des poètes 2024, malgré une controverse sur son choix comme figure représentative. En parallèle, il soutient l'initiative Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire de la Fondation VINCI Autoroutes.

L'UNESCO a récemment fait le point sur l'impact économique de la guerre en Ukraine sur la culture et le tourisme, estimant les dommages à environ 3,5 milliards de dollars et les besoins de réhabilitation à 9 milliards de dollars sur la prochaine décennie.