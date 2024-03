Les critiques de la rentrée littéraire 2017

Le dessinateur du « Magasin général » prend un virage à 90 degrés et se lance dans le récit autobiographique, plus précisément dans l'exposé de sa propre éducation sexuelle, passant en ce premier volume du puceau qu'un rien excite à l'adulte que le sexe a blasé. Malgré le louable travail de sincérité et de transparence, on attend en vain le moment où le récit décollerait du trivial et du factuel pour s'aventurer en territoires inconnus, surprenants et merveilleux. En un mot, extatiques.