Manga Maniac est un escape game dans lequel on explore un hôtel abandonné du Japon où des jeunes filles ont été retrouvées assassinées. Objectif : trouver comment revenir dans sa dimension… ou ajouter au compteur des victimes. On arpente alors les couloirs de cet hôtel labyrinthique, résolvant des énigmes pour échapper au Yurei, le fantôme qui hante les lieux.

La boîte contient différentes cartes : Tutoriel pour les règles, Situation, Histoire, Anomalie temporelle, Énigmes, Solutions, Réponse et Epilogues. Tout cela est assez explicite. Les parties comptent 1 à 6 joueurs — de plus de 16 ans, avec 60 à 90 minutes de temps de jeu.

On dépose les cartes Tutoriel devant soi pour démarrer, puis 10 cartes Anomalie face cachée sur la table. Ensuite, on forme un paquet contenant 2 cartes Indices, 2 cartes Réponses, 2 cartes Solutions et la carte Epilogue. Une pioche complète l’ensemble : vous voici près à en découdre.

Pas de limite de temps, mais des cartes Anomalie qui s’accumulent et sont reposées au fur et à mesure qu’on avance dans l’histoire, il faut simplement suivre les instructions des cartes Enigmes jusqu’à atteindre les cartes Epilogue. Toute mauvaise réponse à une énigme fait tirer une Anomalie — la carte Anomalie rouge, dernière du paquet, conduit à perdre la partie.

Je trouve que le jeu est sympa à jouer, car les énigmes sont sans trop de prise de tête, mais avec un suffisamment de difficulté en même temps. J’aime bien les illustrations, car elles sont réalistes ce qui les rend effrayantes, j’aime aussi l’ambiance du jeu et son univers japonais : je n’en avais jamais vu comme celui-ci.

Le parti pris des cartes Énigmes en noir et blanc enlève un peu de la dimension terrifiante : dommage, ce sont des éléments primordiaux. Reste qu’à plusieurs, les frissons et fous rires sont garantis : seul, c’est moins évident (sauf si vous êtes plusieurs dans votre tête).