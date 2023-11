Mattéo Tome 6 : Sixième époque (2 septembre 1939 - 3 juin 1940)

Il est difficile de dire un dernier au revoir à Mattéo, héros de la saga historique de la première moitié du XXe siècle... Mais le repos du guerrier est mérité ! Rencontré à l'aube de la première guerre mondiale, nous le quittons dans cet ultime épisode au cœur de la seconde, en étant passé entre-temps par la révolution Russe et la guerre d'Espagne.

Une fois encore, le dessin de jean-Pierre Gibrat est impressionnant et certaines cases sont réellement magnifiques, mais c'est plus encore l'écriture magistrale qui s'est complétement libérée dans cette série déjà culte qui a été déclencheur de mes plus grands plaisirs en lecture.

Un très grand auteur au service d'une grande oeuvre !

Si vous êtes à Annecy, vous pourrez le rencontrer à la librairie BDFugue le jeudi 1er décembre. Des tickets d’ordre de passage seront distribués dès la semaine précédente.