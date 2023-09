L'autobiographie d'un tout jeune auteur est un sujet casse-gueule par excellence. Quand on a à peine entamé la vingtaine, que peut-on raconter, sinon son enfance, ses études et les affres de l'adolescence ?

Avec Sur le bout des doigts, Colin Attgar prouve qu'on peut rendre captivant le parcours le plus banal, à condition que le narrateur - qui est dans le cas présent également scénariste et dessinateur de ce premier album - ait une personnalité hors du commun. Or, c'est largement le cas.

Colin vit avec le dessin depuis son plus jeune âge, il a les cheveux roux, des lunettes et adore porter des tenues extravagantes. S'il ne passe jamais inaperçu, il est bien souvent la victime innocente de la méchanceté anonyme : insultes en rue, crachats... Loin de vivre ces altercations comme des horreurs, Colin en a fait, en quelque sorte, sa marque de fabrique...

Flanqué d'un alter-ego qui prend la forme d'un chat et tenue de super-héros, le jeune Colin raconte ses (més)aventures avec humour et un goût immodéré pour les cases à la mise en scène hyper dynamique. Plongées, contre-plongées, zooms et autres découpages hardis ponctuent les planches de ce récit très rythmé.

Si la question de la transidentité surgit dans l'histoire, on découvre avec ravissement que l'auteur n'en a pas fait l'enjeu central de son album. C'est un simple fait, qui surgit pile au bon moment, et l'on ne peut que saluer la maturité de l'auteur qui parvient sans mal à traiter ce sujet, comme tant d'autres, avec finesse, humour et habileté.