J'embarque facilement dans les histoires de tournage : l'idée de rassembler une équipe de bras cassés pour réaliser un film foireux est un formidable point de départ pour une histoire, d'où peuvent naître mille péripéties désolantes. Et ici, question sorties de route et mésaventures, on est largement servi.

Comme son titre l'indique Les boules d'Antoine Bréda raconte comment deux amis, suite au décès d'un pote, décident de concrétiser le scénario nullissime qu'ils ont trouvé dans son appart. Un film de cul et de science-fiction bon marché, un navet directement destiné à tomber dans les oubliettes du 7e art, même au rayon Z. Une preuve de ce que j'avance ? Le titre : Les aventures d'Adrix le Destructeur, l'Empereur des 9 Galaxies.

Sans expérience de réalisation, sans budget, sans autorisation pour tourner, les deux amis, pourtant entourés de potes débordant de bonne volonté, ne peuvent que se planter. Et faire le deuil de leur ami scénariste n'en sera que plus difficile.

Deuxième album d'Antoine Bréda, cet album très drôle et touchant par moment ferait aussi un excellent... film pour le grand écran. Les ficelles narratives sont là, le contexte s'y prête. Ne manque plus que des scénaristes et metteurs en scène assez branques pour défendre un projet aussi barré.

La dinguerie de ce petit album surgit à toutes les planches : la douce folie du scénario porno débile à souhait, les costumes pourris, les imprévus et... tous les non-dits des protagonistes qui se compliquent sans cesse la vie pour rien. Un régal.