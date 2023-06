La discrète Rose Valland

Cette semaine, j’ai lu Rose Valland l’espionne à l'œuvre de Jennifer Lesieur.

« Mais il n’était pas question d’intimité pour les nazis, qui ne considéraient pas les Juifs comme des êtres humains. Cet anéantissement de leur vie privée, de ces symboles du cœur et de l’esprit, marquait l’avant-dernière étape avant leur extermination. »

L’auteur fait le récit de la vie de Rose Valland (1898-1980), spécialiste d’arts, qui participe à l’évacuation des œuvres d’art du musée du Jeu de Paume hors de Paris en 1939, et qui travaille sous l’occupation dans ce même lieu.

C’est à partir du 30 octobre 1939 qu'entre ces murs sont regroupés des milliers d'œuvres d’art spoliés aux juifs. Ils sont destinés à être envoyés en Allemagne (dans des résidences privées ou des musées) ou ailleurs. Et ce, parfois sous le manteau, en fonction des goûts et humeurs des militaires nazis présents, tels que le fait Goering, dont les plaisirs coupables étaient des Monet, des Courbet, des Cézanne,ou encore des Van Gogh.

En tant qu’employée reléguée aux tâches d'intendance (vérifier le chauffage, l’électricité, etc.), elle mémorise tout ce qui passe sous ces yeux et en fait des comptes rendus à Jacques Jaujard, ancien directeur des Musées nationaux et membre de la résistance française.

Une fois l’occupation terminée, elle devient la tête d'un nouveau service de remise en place des œuvres. Elle part en Allemagne sur leurs traces grâce à ses notes, et rassemble des milliers d'objets. En 1952, elle devient la conservatrice des Musées nationaux.

En 1972, Rose Valland reçoit la croix d’officier de l’ordre du Mérite de la RFA, pour services rendus au monde des arts.

Le récit est préfacé par Emmanuelle Polack, historienne française de l'art, spécialiste de la spoliation et des restitutions d'œuvres d’art.

Un récit passionnant !