Lorsqu’elle avait 5 ans, Sakura a perdu sa maman japonaise. Depuis elle vit à Tokyo avec Guillaume, son papa, français d’origine. Désormais âgée de 8 ans, la petite fille se voit confier à Masumi, sa grand-mère maternelle le temps d’un printemps. Seulement elle ne l’a pas revue depuis de longues années. Une transition entre modernité et tradition tout en simplicité et en douceur.

Sakura apprendra à connaître la vieille dame, mais aussi ses propres racines et ainsi à mieux comprendre sa maman. Ce sera également l’occasion pour elle d’apprivoiser son passé et ses douleurs encore vives aux côtés de ceux qu’elle prendra le temps de rencontrer.

Le Printemps de Sakura est un roman graphique d’une douceur sans pareil tant dans ses images à l’aquarelle que dans ses messages. Une ambiance et une philophie qui respirent le calme et la simplicité tout en découvrant au fil des pages la vie traditionnelle et la culture japonaise.

Un voyage à travers les petits riens du quotidien qui font toute la différence. Un album plein de découvertes, de poésie et d’authenticité. Parfois estampillé jeunesse, il saura trouver le chemin du coeur et des bibliothèques des plus grands.