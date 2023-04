Christophe Chabouté, grand maître du noir et blanc en bande dessinée, nous révèle le quotidien haut en couleur des œuvres d’art au sein du magnifique Musée d’Orsay.

Et si on inversait les rôles ? Les visiteurs deviennent les sujets de d’observation à travers les yeux des pièces de musée qui, nous le découvrons au fur et à mesure des pages, se laissent aller à leurs émotions après nous en avoir tant fait ressentir une fois que les portes se referment.

Les pages sont superbes, le dessin incisif d’une composition esthétique et expressive remarquablement maîtrisée nous emporte dans cet envers du décor plein de malice, de subtilités, de légères facéties, de sentiments contenus… offrant au lecteur une place privilégiée et précieuse.

L’art et la vie sont alors indissociables.

Petit bonus bienvenu en ce moment à la librairie @bdfuguecafeannecy, pour l’achat de cette bande dessinée et d’un autre roman graphique des éditions Glénat/Vents d’Ouest, nous vous offrons — dans la limite des stocks disponibles — un très beau tote-bag orné d’un dessin de Peau d’Homme !

Fin observateur, Christophe Chabouté signe un album plein de poésie qui nous invite à réfléchir sur notre rapport à l’art, nos certitudes et à la manière dont nous percevons le monde. Se jouant des visiteurs, mais jamais du lecteur, il laisse place à la contemplation avec humour et sensibilité. »