La mâchoire de Caïn est bien plus qu’un simple ouvrage. Plus qu’un simple thriller ou qu’une banale enquête. Ce serait même l’énigme la plus diabolique du monde le tout en 100 pages. Six victimes, six meurtres, un nombre infini de possibilités et bien entendu une seule solution.

Car La mâchoire de Caïn a une particularité, ses pages ont été accidentellement imprimées dans le désordre. Pour retrouver les meurtriers, toutes les méthodes sont bonnes tant qu’elle mène à la résolution. Et ce n’est pas une mince à faire puisque depuis 1934, année de la parution de ce florilège de jeux littéraires, seules trois personnes sont venues à bout de ce mystère.

Derrière ce condensé d’intelligence et de logique, Edward Powys Mathers qui écrit ici sous le pseudonyme de Torquemada. Poète et traducteur anglais, mais également verbicruciste, il a vu son œuvre connaître une seconde jeunesse grâce au réseau TikTok.

Patience et curiosité vous seront plus que nécessaires pour mener l’enquête et vous frotter aux mystères de ce puzzle littéraire…