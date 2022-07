Newsletters

Précédé par un plébiscite des jeunes de 18 ans et un succès certain en librairies, le Pass Culture entend désormais développer ses offres gratuites. En somme, sortir du seul prisme de la consommation pour instaurer des habitudes et faire connaitre d'autres lieux, ainsi que leur programmation. Les bibliothécaires, à ce jour, se montrent particulièrement enthousiastes.

En août 2021, Sony cassait sa tirelire pour s’offrir Crunchyroll : pour 1,1 milliard $, le Japonais réalisait de jolies emplettes, alors que la guerre du streaming et de la production fait rage. Et plus encore, celui de la production et des droits. Hasard des rachats et des fusions, dans l’escarcelle de Sony se trouvait également Anime Digital Network, plateforme cofondée par Média Participations et VIZ Media Europe. ADN rejoindra désormais le giron de l’éditeur, apportant dans cette période estivale un peu… d’animation ?

Dans un partenariat entre l’université Sorbonne Paris Nord et ActuaLitté, Corinne Abensour, directrice des Masters d’édition, a mené différents entretiens avec des professionnels de l’édition. Ces rencontres, proposées dans un format podcast, offrent un regard et une analyse tirés de l’expérience même de ces acteurs de l’industrie. Avec Sophie Noël, elle se consacre aujourd'hui aux relations entre la recherche universitaire et le monde du livre.

Quelques mois après son dixième anniversaire, la librairie Charybde n'a plus vraiment le cœur à la fête. L'établissement, abrité par le « lieu-média » Ground Control depuis 2019, lance un « appel urgent à soutien ». Le poids des arriérés, un fonds d'ouvrages difficile à renouveler et l'impossibilité de concrétiser des projets menacent l'avenir de la librairie.

