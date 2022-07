Fnac Darty : un chiffre d'affaires stable au premier semestre 2022

Afin de relativiser la baisse relative du chiffre d’affaires, le groupe affiche, par rapport au résultat pré-crise de 2019, une croissance de ses ventes de 8,4 %, portée par une hausse du panier moyen. En revanche, après prise en compte de tous les paramètres, le résultat net part du groupe affiche un retrait à -17 millions €. De plus, dans le seul deuxième trimestre 2022, le chiffre d’affaires du groupe s’établit à 1,647 milliard €, soit une très légère baisse de 0,8 % par rapport à l’année précédente.

De son côté, la marge brute, qui correspond à la différence hors taxes entre le prix de vente et le coût de revient total, atteint sur le semestre 1,058 milliard € : soit un taux à 30,9 %, en hausse de 120 points de base par rapport à l’année dernière. Néanmoins, les coûts opérationnels atteignent 1,039 milliard €, soit une hausse de 45 millions €, du fait notamment du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’environ 7 millions €, afin « de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs ». Tout comme « l’octroi d’une augmentation de l’enveloppe globale des salaires supérieure à la moyenne des années passées ».

La dynamique de click & collect est restée soutenue selon le groupe, et représente 47 % des ventes en ligne sur le semestre. Fnac Darty profite également de sa non-implantation dans la zone du conflit entre la Russie et l’Ukraine, et ne s’approvisionne auprès d’aucun fournisseur établi dans cette zone. En revanche, l’inflation, due en partie seulement au conflit de l’est de l’Europe, comme les tensions sur le pouvoir d’achat des consommateurs, pourra impacter de manière croissante les résultats de la chaîne de magasins.

Du côté des produits, dits éditoriaux, où s’inscrit la vente de livre avec la vidéo, l’audio et le gaming, Fnac Darty affiche une croissance. Par région, l’entreprise profite de ces bons résultats en péninsule Ibérique, avec un chiffre d’affaires en croissance à + 4,9 % sur le 2e trimestre et à + 6,2 % sur le 1er semestre.

La zone France et Suisse est stable à - 0,9 % sur le 2e trimestre et à - 1,9 % sur le 1er semestre. Les produits éditoriaux sont en croissance, portée par le livre et l’audio qui bénéficient de la poursuite de l’effet positif du Pass Culture, alors que le jeu vidéo s’affiche en repli.

Enfin, la zone Belgique et Luxembourg enregistre la plus grosse baisse, avec un recul de ses ventes de - 6,3 % au 2e trimestre et de - 7,6 % sur le 1er semestre. En cause, selon la multinationale : la baisse des volumes de ventes des catégories électroménager « dans un contexte de base de comparaison très élevée et d’inflation particulièrement forte ».

Fnac Darty souhaite continuer à s’engager dans les domaines du numérique, des services et de la réparation, « piliers majeurs » de son plan stratégique, intitulé Everyday. Fnac Darty a également ouvert 22 nouveaux magasins, dont 17 franchises au cours du semestre, faisant passer le parc à 971 magasins, dont 405 franchises à fin juin, soit plus de 40 % de son parc total de magasins.

Fnac Darty a également annoncé poursuivre ses plans d’économies afin de pouvoir compenser au mieux l’impact de l’inflation.

