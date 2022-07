Basket, SF, espionnage : les lectures d'été de Barack Obama

Signalons qu'il faudra toutefois maitriser l'anglais pour lire les ouvrages suggérés cet été : pour l'instant, tous ne sont pas disponibles en français.

Les suggestions estivales de Barack Obama :

Sea of Tranquility d'Emily St. John Mandel

Why We're Polarized d'Ezra Klein (un livre qui a aussi intéressé un certain Bill Gates)

The Candy House de Jennifer Egan

A Little Devil in America de Hanif Abdurraqib

To Paradise de Hanya Yanagihara (Vers le paradis, traduit par Marc Amfreville, à paraitre le 7 septembre 2022)

Silverview de John Le Carré (à paraitre au Seuil en octobre 2022)

Black Cake de Charmaine Wilkerson

The Family Chao de Lan Samantha Chang

Velvet Was the Night de Silvia Moreno-Garcia

Mouth to Mouth d'Antoine Wilson

The Great Experiment: Why Diverse Democracies Fall Apart and How They Can Endure de Yascha Mounk (La grande expérience. Les démocraties face à la diversité, traduit par Benjamin Peylet, L'Observatoire)

The School for Good Mothers de Jessamine Chan

Razorblade Tears de S.A. Cosby

Blood in the Garden: The Flagrant History of the 1990s New York Knicks de Chris Herring

Photographie : illustration, oeuvre d'Aniekan Udofia à Washington (Wally Gobetz, CC BY-NC-ND 2.0)