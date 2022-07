Malgré ses bénéfices, Amazon UK évite une part d'imposition

Amazon UK Services, filiale britannique d'Amazon qui supervise notamment son réseau d'entrepôts, s'est appuyé sur la « super déduction » mise en place en 2021 par le chancelier de l'Échiquier — équivalent du ministre des Finances — Rishi Sunak.

Cette « super exemption » permet aux sociétés d'obtenir des réductions d'impôt, voire un crédit d'impôt, en fonction de leurs investissements, notamment en matière d'infrastructures, mais aussi de création d'emplois. Assez logiquement, Amazon n'a pas attendu bien longtemps pour sauter sur l'occasion, et a ouvert quatre nouveaux entrepôts logistiques en quelques mois, notamment à Redditch, non loin de Birmingham, mais aussi à Dartford, près de Londres, et Gateshead, dans la banlieue de Newcastle.

Selon une stratégie éprouvée, mais toujours efficace, les ouvertures d'entrepôts s'accompagnent d'une communication centrée sur la création d'emplois par le géant du e-commerce, afin d'appâter le chaland et les responsables politiques.

À ce titre, les effectifs de la multinationale au Royaume-Uni croissent à une vitesse surprenante : le chiffre de 55.000 employés était évoqué pour la fin de l'année 2021, mais il atteint désormais 75.000 individus, à en croire une nouvelle promesse de créations de 4000 postes.

Atteignant les 6,1 milliards £ en 2021, le chiffre d'affaires d'Amazon UK Services a bondi — il était de 4,85 milliards £ l'année précédente. La différence comptable s'observe aussi au rayon de l'impôt sur les sociétés : celui-ci s'élevait à 18,3 millions £ en 2020 et a tout simplement disparu en 2021, grâce au mécanisme de la « super deduction ».

« Le gouvernement utilise le système d'imposition pour encourager activement les entreprises à investir dans les infrastructures et la création d'emplois. Nous avons investi plus de 11,4 milliards £ au Royaume-Uni, ouvert quatre nouveaux entrepôts et créé plus de 25.000 emplois », assure, droit dans ses bottes, Amazon.

Amazon n'a pas communiqué sur la facture fiscale de l'ensemble de ses opérations au Royaume-Uni, mais indiqué que sa filiale britannique avait réglé 648 millions £ en « impôts directs » au titre de l'année 2021, contre 492 millions en 2020.

via The Guardian, Mirror

Photographie : illustration, Johannes Winger-Lang, CC BY-NC-ND 2.0