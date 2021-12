Newsletters

Ce mardi 7 décembre, au cours d'une réunion, la formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin) du Conseil de l'Union européenne a placé les livres et les journaux sur la liste des biens et services qui peuvent bénéficier d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « super-réduite » ou même nulle.

Les problématiques liées à l'approvisionnement des éditeurs en papier et en carton ont pour conséquences des hausses de prix, sur certains titres, pour plusieurs maisons d'édition. Après Panini, qui publie des comics et des mangas, Delcourt a fait part d'une hausse des tarifs.

L’intervention du Premier ministre ce 6 décembre aura débouché sur des recommandations et des consignes claires. Aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, Jean Castex a indiqué que les discothèques fermeraient, que le masque serait imposé aux enfants dans les écoles, avec ouverture de la vaccination aux 5-11 ans. Et comme attendu, un accent spécifiquement porté au télétravail. Retour à la maison…

Écrivant en 1948, il avait simplement inversé les chiffres pour aboutir à 1984. Ce monde dystopique présentait une Grande-Bretagne rebaptisée Airstrip One, prise dans un grand État totalitaire, que contrôle Big Brother. Entre la police de la pensée et la disparition de toute individualité, Winston Smith est un employé banal. Jusqu’à ce qu’il entame une liaison avec Julia, fonctionnaire au Commissariat aux romans... Eh bien, le recyclage commence !

Mais aussi la censure au Texas, Grand Prix ACBD 2022, 15 ans de prison pour un historien...