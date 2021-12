De nouvelles méthodes d'escroquerie sur la marketplace d'Amazon

Boland a créé son entreprise, Perfect Crime, qui déléguait à Amazon l’impression, la facturation et l’expédition de ses titres. En somme, du clef en main pour l’écrivain, et une association qui fonctionnait depuis 2009. Jusqu’à cette découverte : son livre, Hominid, un thriller scientifique, est proposé pour des montants allant de 907 $ à 987 $. Alors qu’il le commercialise pour 15 $.

Miroir aux alouettes

Et les libraires qui en vendaient les exemplaires assuraient que le titre datait de 1602. Beaucoup trop de dysfonctionnements pour laisser passer : John C. Boland décide de porter plainte contre Amazon, en août dernier. Devant le tribunal fédéral du Maryland, il a compris sa douleur. Attaquer Amazon ne revient pas simplement à jouer David contre Goliath, mais contre une armée de géants — doublés d’avocats.

Le New York Times rapporte les déboires de l’écrivain, tout en revenant sur le contexte : depuis des mois, les régulateurs et législateurs américains se penchent sur cette fameuse marketplace. Amazon s’en servirait de laboratoire d’expérimentation, y puisant de précieuses données pour optimiser les ventes de ses propres produits. Une méthode interdite, une ligne rouge logiquement infranchissable…

À LIRE: Marketplace : Amazon, sous serment, aurait menti ?

Jane Friedman, anciennement PDG de HarperCollins, devenue consultante, l’analyse : « Amazon a débuté comme librairie, mais c’est désormais une place de marché — un espace de commerce électronique où n’importe quel vendeur peut présenter ses offres. » Avec pour conséquences que l’expérience d’achat s’est dégradée à mesure que les vendeurs croissaient.

Le règne de l'algorithme

Face à la cour, Amazon a nié les accusations en bloc : aujourd’hui monstre tentaculaire, on lui prête les deux tiers du marché des livres neufs et d’occasion, via son site ou sa plateforme d’ouvrages anciens, Abebooks. Et ce, alors que le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House est remis en question par les autorités de la concurrence états-uniennes. Mais Amazon continue de prospérer et de faire sa loi.

Alors quand un auteur se plaint d’avoir été dépossédé par des revendeurs mis en avant, qui écoulaient des exemplaires pour des prix défiant l’imagination, on hausse les épaules et envoie les avocats.

Au milieu de dizaines de millions d’articles, des centaines de millions de clients sont baladés par des algorithmes de recommandations, des publicités pas toujours clairement identifiées… Et surtout, une connaissance si méticuleuse des clients, à travers leurs achats, que l’on peut laisser la machine s’occuper de tout.

En réalité...

À la fin des années 90, quand la marketplace voit le jour, il s’agit d’une option de développement pour la firme de Jeff Bezos : plus de marchands, plus de produits, plus de clients. Et drapé d’une robe de vertu, Amazon affirmait là que la concurrence était favorisée, donnant sa chance à un plus grand nombre de commerçants, avec cet outil en ligne. Les petits allaient exister sur la toile…

Sauf qu’avec le temps, les avantages sont devenus contraintes : alors que sur 100 $, un revendeur tiers versait 19 $ à la firme en 2014, on serait passé à 34 $, d’après l’institut Local Self-Reliance. Avec une dépendance accrue, à mesure que le temps passait. « En réalité, si les entreprises légitimes n’ont aucune chance, c’est mieux pour Amazon », pointe Stacy Mitchell, autrice du rapport.

The Winner Takes It All, en somme, et de toute manière le casino en sort toujours vainqueur. Dans ce contexte chaotique, comment John C. Boland pouvait-il faire valoir ses droits : voir ses livres vendus comme s’ils avaient été publiés en 1876 versait dans la publicité mensongère. Mais Amazon n’en a cure.

Tricher, pour vendre

De toute évidence, la firme laisse faire : si la question des prix exorbitants ne date pas d’hier, celle de livres antidatés serait assez récente. La pratique accorderait des avantages commerciaux aux revendeurs, puisqu’une mauvaise date entraînerait l’affichage d’une page-produit différenciée de celle contenant les bonnes informations.

Donc, des ventes supplémentaires. Ainsi, un vendeur a proposé Change We Can Believe In, le tract de campagne d’Obama, pour 45 $. Le titre était indiqué comme paru en 1725… Et le New York Times indique qu’une récente recherche a fait ressortir plus de 100.000 ouvrages de poche présentés comme publiés avant 1800…

Une porte-parole défend le fonctionnement, assurant que le processus d’examen est rigoureux, mais si elle reconnaît à demi-mot une erreur, elle refuse de dire ce qui pose problème.

crédits photo : Yender Gonzalez/Unsplash