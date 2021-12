La Bouquinerie du Sart lance une collecte nationale de livres

La Bouquinerie du Sart, structure de vente d'articles d'occasion basée sur les principes de l'économie sociale et solidaire, lance une collecte nationale et solidaire de livres. Le but : développer son action d'insertion à partir du recrutement de personnes logeant dans les centres d’hébergement pour leur donner une seconde chance sociale et professionnelle. Créée en 2015, la structure emploie actuellement 11 personnes et stocke plus de 150.000 livres dans son entrepôt.