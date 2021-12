L'homme qui penche, un documentaire consacré au poète Thierry Metz

Le titre du documentaire est une référence directe à celui du cahier de L'Homme qui penche, écrit pendant le séjour du poète à l'hôpital psychiatrique de Cadillac, où il entre en 1996 pour combattre une dépendance à l'alcool et une fatigue chronique.

À travers les textes de ce cahier, il décrit les personnalités croisées dans cet hôpital, où il mettra fin à ses jours le 16 avril 1997.

Thierry Metz (1956-1997) poète et manœuvre est un des plus grands écrivains de sa génération. Il modèle ses expériences par l’écriture et transforme chaque étape de vie en matériau poétique. Il donne une âme au chantier, aux paysages du Lot-et-Garonne, à la maison dans laquelle il vit.

Le film retrace l’intensité tragique d’une vie entièrement consacrée à la création et propose un dialogue entre la poésie et le cinéma. Accompagné par les textes de ses principaux recueils, il fait exister les habitants de ses poèmes : les ouvriers, les saisonniers et les patients du centre psychiatrique de Cadillac...