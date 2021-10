Newsletters

Nouvelle salve de révélations concernant l'évasion fiscale de politiciens et autres célébrités, les Pandora Papers rappellent à quel point les richesses sont peu partagées dans le monde. Dans le monde littéraire, le nom de Mario Vargas Llosa retient l'attention : le Prix Nobel de littérature 2010 aurait été le principal titulaire d'une société basée dans un paradis fiscal, Melek Investments.

Depuis plusieurs mois, l'entrée dans les bibliothèques territoriales s'effectue à condition de présenter un pass sanitaire valide : une obligation vivement critiquée par la profession, qui y voit une rupture nette avec la politique d'accueil au cœur des établissements de lecture publique. Le 1er octobre dernier, une première journée de mobilisation avait vu un grand nombre de bibliothèques fermées : la fédération SUD Collectivités territoriales et le syndicat SUD Culture et Médias Solidaires proposent de remettre ça, le 13 octobre prochain.

Particulièrement attendu, le documentaire de Marie Amiguet, La Panthère des neiges, avec Sylvain Tesson et le photographe Vincent Munier à la recherche du splendide animal, sera en salles le 15 décembre prochain. Après Cannes, il continue sa tournée des festivals...

Le vendredi 15 octobre, seront remis les prix François Mauriac 2020 et 2021 dans le domaine de Malagar, à Saint-Maixant en Gironde, sur les terres de l'écrivain qui a donné son nom au Prix. Après moultes délibérations et deux tours de scrutin à bulletins secrets, le jury a désigné Caroline Fourest lauréate du Prix François Mauriac 2020 pour Génération offensée, paru aux Éditions Grasset, et Jean Birnbaum lauréat du Prix François Mauriac 2021 pour Le Courage de la nuance, paru aux Éditions du Seuil.

Mais aussi les candidats à l'Académie, Lilian Obligado, l'intégrale Coda, Sue Grafton...