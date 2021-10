Émirats : poète et blogueur, Ahmed Mansoor croupit toujours en prison

Le 16 septembre dernier, le Parlement européen a adopté une résolution exhortant les Émirats arabes unis à reconsidérer le cas d'Ahmed Mansoor, victime « d'un procès inique » débouchant sur une condamnation, le 29 mai 2018, à 10 années de prison, confirmée par la Cour d'appel d'Abou Dabi.

D'après l'analyse du Parlement européen et de nombreuses organisations de défense des droits humains, Mansoor a été interpellé et jugé pour ses opinions, « parce qu'il défendait les droits fondamentaux, publiait des tweets sur les injustices dans son pays, participait à des conférences en ligne sur les droits humains et envoyait des messages à des organisations de défense des droits humains ».

Le Parlement européen déplore encore, dans sa résolution, une loi de lutte contre le terrorisme volontairement vague dans la législation émiratie, ce qui permet de l'appliquer à des activistes pacifiques comme Ahmed Mansoor, accusé d'avoir diffusé de fausses informations.

Alors que se déroule Expo 2020, exposition universelle, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Parlement appelait en septembre dernier les pays membres à suspendre l'exportation et la vente d'outils de surveillance aux Émirats, et l'Union européenne à prendre des mesures plus fortes pour la défense des droits humains.

Les défenseurs des droits humains visés

Ahmed Mansoor n'est pas le seul opposant visé par les autorités : l'organisation de défense de la liberté d'expression PEN International a ainsi réalisé un rapide historique des arrestations et détentions d'activistes des droits humains, afin de mobiliser l'opinion pour Expo 2020.

69 membres du groupe « UAE 94 », coupables d'avoir appelé à des élections démocratiques aux Émirats, se sont retrouvés devant la justice, recevant entre 7 et 15 ans de prison pour leurs déclarations ou écrits. Un certain nombre d'entre eux, à savoir Abdullah Al-Hajiri, Omran Al-Radwan Al-Harathi, Mahmoud Hasan Al-Hosani et Fahd Al-Hajiri, restent emprisonnés alors qu'ils ont purgé leur peine...

Malgré la résolution européenne et les alertes des organisations non gouvernementales, les libérations des dissidents ne semblent pas prévues par le pouvoir. Les Émirats arabes unis, en attendant, ont été élus pour siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2022 et 2023.

Photographie : Electronic Frontier Foundation, CC BY 3.0